Scuola, Azzolina: "Mai parlato di lezioni in Bed and Breakfast"

"Lezioni nei Bed and Breakfast? Ogni giorno si cerca un pretesto per fare una polemica sulla scuola. Ci si è ormai abituati persino a leggere frasi virgolettate che non sono mai state pronunciate". Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, bolla come "fake news" il virgolettato riportato da "La Stampa" sulle lezioni nei B&B. "Gli Enti locali stanno lavorando insieme ai nostri uffici regionali per individuare nuovi spazi", precisa.