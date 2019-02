Scontro con Francia, Berlusconi: Italia isolata in Ue,Salvini rimedi

Sullo scontro tra Francia e Italia è intervenuto anche Silvio Berlusconi, impegnato per la campagna elettorale in Abruzzo, dove il 10 febbraio si vota per le Regionali. "Il nostro Paese in questo momento è isolato in Ue e nel mondo", ha affermato il presidente di Forza Italia aggiungendo: "Spero che Salvini rimedi, ha programmato un incontro con il ministro dell'Interno francese nei prossimi giorni".