Scontri a Roma, Conte: "Ci sono le premesse per lo scioglimento di Forza Nuova"

"Non possiamo accettare che nel nostro Paese ci siano aggressioni di questo tipo. Su Forza Nuova è una valutazione che affidiamo alla magistratura, ma anche io ritengo che ci siano le condizioni per lo scioglimento ". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte , davanti alla sede della Cgil a Roma. "Ancora una volta - ha aggiunto - invito Salvini e Meloni a tener conto che non bisogna in nessun modo alimentare ambiguità e incertezze".

Anche la Cgil finisce nel mirino della rabbia del popolo No Green pass a Roma. La sede del più antico sindacato del Paese è stata presa d'assalto da un gruppo di manifestanti che si è staccato del corteo non autorizzato e ha puntato diretto verso l'edificio di Corso Italia, guidato dagli esponenti di Forza Nuova. I manifestanti sono riusciti a forzare l'ingresso entrando all'interno dell'edificio al grido "libertà, libertà".

Fiano (Pd): "Lunedì mozione per sciogliere Forza Nuova" Intanto il deputato Pd, Emanuele Fiano, ha annunciato: "Lunedì presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti. Non è più possibile tollerare questo insulto continuo ai valori democratici della Costituzione. Queste violenze non possono passare sotto silenzio".

Boccia (Pd): "Il fascismo non è un'opinione, è un crimine" "Sandro Pertini diceva che il fascismo non è un'opinione, è un crimine". Lo ha scritto sui social Francesco Boccia, deputato Pd, precisando che "l'attacco alla Cgil è stato un attacco al cuore della nostra democrazia. Non stiamo più parlando di Green pass o vaccini. Chi ieri ha utilizzato i dubbi e le perplessità di persone in buona fede per creare caos a Roma e Milano è un delinquente. Sono fascisti e come tali vanno trattati. Proporremo in Parlamento lo scioglimento di Forza nuova e di tutte le organizzazioni che si richiamano al fascismo che hanno partecipato a questa pagina nera della nostra storia".

Fratoianni (Si): "Sottoscrivo mozione di Fiano" "In tutti questi anni sono stato fra coloro che non hanno mai smesso di chiedere lo scioglimento delle organizzazioni fasciste. Ed è per questo che sottoscrivo volentieri la mozione proposta da Emanuele Fiano" sullo scioglimento di Forza Nuova. Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

Raggi: "A Roma non c'è spazio per Fn, solidali con Cgil" Per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, "le immagini di violenza che abbiamo visto sono inaccettabili. Solidarietà alla Cgil. Ribadisco chiaramente che Roma è orgogliosamente antifascista e che per Forza Nuova non ci può essere spazio nella nostra città".

Fdi: "Su scioglimento Fn decidano i giudici" "La magistratura italiana e la nostre leggi prevedono già quali siano gli elementi e le norme per agire nei confronti di queste associazioni. Non spetta a me sostituirmi agli inquirenti né alla magistratura. Noi siamo il partito della legalità, siamo contro ciò che contrasta con la legge ma non spetta a me decidere, la Costituzione assegna questo diritto dovere alla magistratura". Così' il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida commentando la mozione per lo scioglimento di Fn presentata da Fiano.

Fonti Pd: "Spiegheremo a Meloni matrice fascista violenza" Fonti del Pd hanno quindi ribadito che, "se Giorgia Meloni non sa riconoscere la matrice della violenza di ieri, se non sa chi siano gli esponenti di Forza Nuova arrestati per quegli atti di violenza, glielo spieghiamo noi: sono i capi di una organizzazione notoriamente e orgogliosamente fascista. Glielo spiegheremo anche in Parlamento: ci aspettiamo che lo comprenda cosi' bene da sostenere la nostra proposta di sciogliere l'organizzazione fascista Forza Nuova".