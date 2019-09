Scissione Renzi, Zingaretti: "Mi dispiace, è un errore"

Fiano: "Sogno infranto" - Arrivano soprattutto dai social, le prime reazioni allo strappo di Renzi. "Da scout a scout: non condivido ma buon cammino", è il commento dell'europarlamentare Giuliano Pisapia. "Quel sogno infranto sempre di una sinistra unita", dice invece il deputato Pd Emanuele Fiano.



Martina: "Andarsene è un errore" - "Uscire dal Pd è un grave errore. Non ho mai visto il centrosinistra rafforzarsi con le divisioni. E poi, adesso che siamo al governo, le nuove responsabilità verso il Paese richiedono più unità, non meno", ha detto Maurizio Martina. "Se guardo alle esperienze vissute, dividere la coalizione che sta al governo non ha mai aiutato il governo stesso. C'è il rischio di conseguenze non positive", ha aggiunto.



Ricci: "I sindaci rimarranno nel partito" - Sempre su Twitter è arrivata anche la reazione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. "Un errore enorme la scissione di Renzi. Non credo nei partiti personali e le divisioni portano sempre male. I sindaci popolari aggregano, non dividono. Per questo credo rimarremo tutti nel Pd che, a maggior ragione, vogliamo riformista e maggioritario (non il Pds)", ha scritto.



Amendola: "No a risse e conflitti" - "Questo governo già nasce su delle condizioni abbastanza particolari, per essere diplomatico. Credo che uno dei più grandi bisogni di questo governo sia, non dico la tranquillità perché ci sono tante cose da fare, ma un modo di porsi tra le forze politiche in Parlamento che non sia rissoso o sia conflittuale. Quindi mi auguro che Renzi faccia parte di questo progetto", ha commentato il ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola.