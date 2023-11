Sciopero treni, sindacati: "Adesione con punte del 100% | La rabbia di Salvini: "Scene indegne"

Tgcom24

Secondo i sindacati l'adesione è stata "altissima con punte fino al 100% dei dipendenti da tutte le aziende ferroviarie italiane. Si conferma che la categoria non è più disponibile a rischiare la vita per il mancato adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali", affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal, "scusandosi" con i pendolari "ai quali abbiamo creato disagio".

Per Salvini "è precisa intenzione, in futuro, fare di tutto affinché simili scene non si ripetano anche se auspico che i sindacati evitino iniziative irragionevoli". Il vicepremier ha sottolineato che oggi "per rispetto di chi ha perso la vita sul lavoro non siamo intervenuti, come invece successo recentemente, ma è chiaro che il sacrosanto diritto alla mobilitazione non può cancellare quello di milioni di cittadini che devono viaggiare".