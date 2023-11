Sciopero dei trasporti, Salvini: "Buon senso o altra precettazione" | Landini: sbaglia

Landini: "Un errore la precettazione"

Da parte sua però, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini continua a sostenere che la precettazione sia un errore. E, intervenendo su Rai Tre, spiega: "No, con la Meloni non ci sentiamo. Al contrario, sia Draghi sia Conte discutevano con noi, prima di fare una finanziaria c'era una discussione, poi magari non si trovava un accordo e si arrivava allo sciopero, ma c'era un dialogo. La precettazione? Non era mai avvenuta nel nostro Paese, questa azione che ha fatto il governo gli si sta rivoltando contro. La gente ha percepito la messa in discussione di un diritto".