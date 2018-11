Sciopero dei medici, Grillo: "Ci sono risorse per il rinnovo"

"Nella legge di bilancio ci sono risorse per onorare gli impegni presi sui rinnovi contrattuali 2019-21". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo allo sciopero dei medici previsto per il 23 novembre. Grillo ha inoltre sottolineato che "è previsto l'aumento del fabbisogno sanitario nazionale standard (2019-21)" e che "gli impegni previsti per il rinnovo della dirigenza da prime valutazioni si aggirano intorno ai 450 mln l'anno".