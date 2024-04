Elly Schlein si candida alle Europee, è polemica | Bufera anche sul nome nel simbolo

Prodi: "Leader che vince e non va in Ue? Ferita della democrazia". Conte: "Una presa in giro"

Ma la mossa è stata bocciata da Romano Prodi: "Non mi dà retta nessuno" - ha detto - chiedere il voto e poi non fare l'europarlamentare provoca "ferite alla democrazia che scavano un fosso. Vale per Meloni, Schlein, Tajani e tutti gli altri". Duro anche il papabile alleato di campo largo: "Per noi del M5s - ha detto Giuseppe Conte - è una presa in giro dei cittadini. Non è una questione di Schlein, ma anche di Meloni e degli altri leader".

Tgcom24

Il nodo del nome sul simbolo A pesare di più in casa dem sono state però le parole di Prodi, piombate in mezzo alla direzione del Pd riunita per approvare le liste per le europee. Al Nazareno, il clima era già piuttosto teso, per la proposta del presidente del partito Stefano Bonaccini di inserire il nome della segretaria nel simbolo per le europee. Un'ipotesi che ha creato divisioni sia nella maggioranza del Pd sia nella stessa minoranza guidata proprio da Bonaccini. Tanto che la decisione è stata rinviata. Senza particolari scossoni, invece, il via libera ai candidati: i capolista sono Schlein al Centro e nelle Isole, la figlia del fondatore di Emergency Cecilia Strada al Nord ovest, Bonaccini al Nord est e la giornalista Lucia Annunziata al Sud. Fra i candidati, l'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, l'ex sardina Jasmine Cristallo, i sindaci Giorgio Gori, Dario Nardella, Matteo Ricci e Antonio Decaro, il primo firmatario della legge contro l'omofobia, Alessandro Zan, che corre in più circoscrizioni, l'ex segretario Nicola Zingaretti, il giornalista Sandro Ruotolo. In direzione, il tema spinoso è stato quello del nome della segretaria nel simbolo. "Non sono dell'avviso che possa funzionare un modello di partito leaderistico", ha detto Peppe Provenzano, che ha sostenuto Schlein al congresso.

Partito diviso Fra le minoranze, critico Gianni Cuperlo: "Una scelta non necessaria". Contrari anche diversi esponenti di Energia popolare, l'area di Bonaccini. I loro interventi sono stati letti da molti anche come espressione di una polemica montante verso la leadership interna del presidente. Quella del nome nel simbolo "è una proposta che spacca il partito", ha detto Annamaria Furlan. In difesa di Schlein, il capogruppo al Senato, Francesco Boccia: "Penso che il nome della segretaria nel simbolo serva a confrontarsi con Giorgia Meloni e a garantire quel valore aggiunto che tutti riconoscono" a Schlein. La candidatura della segretaria ha alimentato un altro capitolo di polemica col M5s. Correre "per acquisire qualche voto in più per noi è impensabile - ha detto Conte - Io non sarà candidato e il mio nome non sarà nel simbolo".

La replica della segretaria del Pd La risposta indiretta di Schlein è arrivata nelle repliche in direzione: "La mia candidatura è a disposizione del partito" anche perché "se c’è una persona che ha in astio la personalizzazione della politica sono io". E poi, un avvertimento: "Questa ostinazione nel metterci al servizio di una prospettiva più alta" per creare l'alternativa alla destra "non è porgere l'altra guancia, non è buonismo". Le liste sono "espressione di una idea dell'Europa e del Pd che vogliamo - ha aggiunto la leader - un partito aperto che si lascia attraversare dalle migliori energie della società e che rivendica la competenza dei suoi amministratori, dirigenti e militanti. Una lista plurale". Ma resta aperta la questione del nome nel simbolo. E i tempi stringono, visto che la direzione si è tenuta alla vigilia della scadenza del deposito dei contrassegni. Nel rinviare la decisione, il partito ha dato "mandato alla segreteria di verificare le condizioni affinché possa dare il massimo contributo" al risultato nelle urne. Una formula che - in alternativa - potrebbe aprire all'ipotesi di una corsa di Schlein anche in altre circoscrizioni, magari in posizioni defilate.