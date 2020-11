Scalate a gruppi tv e media, la Lega vota contro l'emendamento che darà all'Agcom potere di veto

ansa

Il cosiddetto "emendamento antiscalata" al Dl Covid per le società che operano nel settore delle telecomunicazioni è stato depositato in Senato dalla relatrice Valeria Valente (Pd). La norma arriva dopo la sentenza della Corte Ue sul contenzioso in atto tra Mediaset e Vivendi all'interno di un contesto regolatorio più ampio pensato per normare l’intero settore, punta ad affidare ad Agcom il compito di avviare un’istruttoria da concludere in sei mesi nel caso in cui un soggetto “operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (Sic), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un’influenza notevole”. La Lega in commissione Affari costituzionali del Senato ha votato contro l'emendamento.