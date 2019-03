Sblocca cantieri, vertice a Palazzo Chigi: mercoledì decreto in Cdm

Vertice a Palazzo Chigi per definire gli ultimi aspetti del decreto sblocca cantieri, atteso in Consiglio dei ministri mercoledì. All'incontro presenti il premier Conte, i ministri Toninelli e Tria, i sottosegretari Siri, Rixi e Castelli e i tecnici dei ministeri. "Sono finiti - ha fatto sapere Conte - i tempi delle proroghe continue e dello sperpero di risorse pubbliche. E' il momento di sbloccare i cantieri fermi e far ripartire il Paese".