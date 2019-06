Sblocca cantieri, Camera dà l'ok definitivo al decreto: ora è legge

Il decreto sblocca cantieri è legge. La Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento con 259 voti a favore, 75 contrari e 45 astenuti. Festeggiano M5s e Lega che affermano: "L'approvazione rappresenta il coronamento di mesi di lavoro, nei quali ci siamo spesi fortemente per arrivare a quelle semplificazioni non più rinviabili in tema di contratti pubblici". Serviranno comunque 18 decreti attuativi perché le norme diventino effettive.