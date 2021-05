Sbarchi migranti a Lampedusa, Meloni: "Chiediamo il blocco navale"

lapresse

"Non vogliamo abituarci a questo tipo di notizie. L'immigrazione clandestina va fermata. Vanno fermati gli scafisti e le Ong immigrazioniste che speculano sulle tragedie". Lo ha scritto su Facebook Giorgia Meloni, commentando i numerosi sbarchi avvenuti in poche ore a Lampedusa e che hanno portato in Italia oltre mille migranti. "Come Fratelli d'Italia - ha aggiunto la leader - continuiamo a chiedere al ministro Lamorgese un immediato blocco navale".