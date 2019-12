Sardine, raccolti 50mila euro per la manifestazione del 19 gennaio

In pochi giorni il movimento delle Sardine, fondato da Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori e Giulia Trappoloni, ha raccolto i 50mila euro necessari per l'organizzazione della manifestazione di Bologna del 19 gennaio. La richiesta di finanziamento era stata lanciata prima di Natale per coprire le spese vive dell'evento. L'obiettivo è stato raggiunto grazie a oltre 2.200 donazioni.