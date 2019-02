Sardegna, l'appello di Berlusconi: "Votate, non siate masochisti"

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha lanciato un appello agli elettori in vista delle regionali in Sardegna: "Svegliatevi, non fate i masochisti e votate per Forza Italia che non ha candidato politici di professione, ma le migliori professionalità del territorio". Ai microfoni di Pomeriggio Cinque, Berlusconi ha aggiunto che le elezioni in Sardegna "confermeranno che il centrodestra è la maggioranza naturale degli italiani".