Caso Santanché, Giuseppe Conte: "Gravissima complicità di Meloni che invece dovrebbe pretendere dimissioni”

In collegamento a "Zona Bianca" il leader del Movimento 5 Stelle critica la ministra del Turismo

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna a evocare le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanché dopo che la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per presunta truffa all'Inps. "Lei si scagliava contro le misure sul Covid e adesso si scopre che ha fatto una truffa aggravata con i fondi destinati a imprenditori e cittadini", afferma Conte ospite a "Zona Bianca". Poi attacca la premier Meloni. "Gravissima la sua complicità politica sulla vicenda. Insieme a lei contestava le misure sul Covid, dovrebbe pretendere le dimissioni".

Secondo il leader Cinquestelle il rinvio a giudizio di Santanché si differenzia da quello mosso nei confronti dell'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, oggi deputata M5S, sulla tragedia di piazza San Carlo del 2017. "E' stata una vicenda dolorosa ma lei ne risponde in quanto sindaca non per una responsabilità diretta e dolosa", dice Conte.