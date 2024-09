Caso Sangiuliano, il padre di Maria Rosaria Boccia: "Credo sia una vittima di tutto questo"

Durante la puntata in onda giovedì 5 settembre, "4 di sera" ha raggiunto al telefono il padre di Maria Rosaria Boccia. Poche parole, rilasciate dall'uomo in esclusiva alla trasmissione condotta da Paolo del Debbio, che manifestano tutto il dispiacere provato per la figlia, a suo dire "vittima" di tutto ciò che sta accadendo e che in questi giorni ha coinvolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.



"Da padre, sono dispiaciuto per quello che è successo a mia figlia", esordisce nel programma di Rete 4. E quando gli viene chiesto se crede che l'imprenditrice sia stata vittima di qualcosa di più grande, risponde: "Lo dicono le televisioni, esatto".