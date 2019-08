Salvini: "Toninelli mi insulta? Non si può lavorare così"

Lo scontro tra Toninelli e Salvini si è infiammato alla vigilia del voto sulla Tav. "Poco importa che ci siano poche chance - ha detto il ministro dei Trasporti nell'intervista al Corriere -. Come si ferma la Tav? Si ferma in Parlamento, essendo il frutto di un accordo italo-francese ratificato dall'Aula. Vedremo chi si metterà insieme per portare avanti quest'opera. Un'opera negativa e lo capiranno tutti negli anni a venire".



Dopo aver ribadito il suo no all'opera, Toninelli ha attaccato il leader della Lega: "Salvini fa il polemizzatore quotidiano. Ma si contraddice da solo. Prima mi attacca, poi nelle sue dirette elogia il lavoro che ho fatto, come i 50 miliardi sbloccati al Cipe o il via libera alla Cuneo-Asti. Come diceva un filosofo, sembra un nano sulle spalle dei giganti che lavorano. Al posto di fare polemiche pensi a indicarci due sottosegretari per il ministero. Abbiamo visto che fine hanno fatto quelli che aveva messo...".