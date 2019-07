Salvini, tavolo con le parti sociali: "Definire la Manovra entro agosto"

Polemiche per la presenza di Armando Siri - La presenza, al vertice con i sindacati, di Armando Siri, l'ex sottosegretario in quota Lega indagato per corruzione, "dimostra che è un incontro politico, non di governo. Quindi scevro da ogni carattere istituzionale", hanno osservato fonti del MoVimento 5 Stelle. Il Partito democratico aveva chiesto un chiarimento.