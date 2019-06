Salvini: "Roma merita di più, pronto programma per la Capitale"

Matteo Salvini all'attacco della giunta Raggi. "Siamo pronti a presentare un programma alternativo" per la Capitale, ha detto infatti il ministro dell'Interno. "A Roma ci sono problemi drammatici che non nascono negli ultimi 3 anni ma sono figli di fallimenti di decenni - ha spiegato -. La città merita di più e ci saremmo aspettati risultati migliori dall'attuale giunta, che invece nega perfino il Taser ai vigili come previsto dal decreto Sicurezza".