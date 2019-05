Salvini: "Non accetto lezioni da Grillo, venga lui a fare il ministro dell'Interno"

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non ha preso bene l'intervista nella quale Beppe Grillo lo esortava "ad andare a lavorare a calci in culo". E replica a tono: "Non accetto lezioni e insulti da Beppe Grillo, ma chi sei? Ma vieni a fare ministro e vediamo cosa fai: perché le minacce di morte non te le becchi tu che fai il comico, ma io". E sottolinea che "i Casamonica non è che mi vengano a dire grazie".