Salvini replica a Di Maio: "Nazisti? Io rispondo con il lavoro, anche gli altri ministri dovrebbero farlo di più"

Matteo Salvini replica alle preoccupazioni del vicepremier Di Maio per le alleanze europee della Lega "con chi nega l'Olocausto". "Io lavoro - dice Salvini -, io rispondo col lavoro, con i fatti. Questa gente che cerca fascisti, comunisti, nazisti , marziani venusiani... i ministri sono pagati per lavorare. Io sono pagato per mantenere ordine pubblico e sicurezza".

"Anche in queste ore una nave Ong che stava arrivando in Italia ha cambiato indirizzo e sta andando da un'altra parte. Vuol dire che l'Italia difende i suoi confini. Mi piacerebbe che tutti i ministri avessero la stessa concretezza sbloccando cantieri, facendo ripartire opere pubbliche. Se invece di polemizzare si lavorasse di più, si sbloccassero i cantieri fermi, l'Italia sarebbe un paese migliore".



Tav, "opera fondamentale, troveremo un accordo" - Il leader della Lega è intervenuto anche sulla Tav. "Continuo a ritenerla un'opera fondamentale per collegare l'Italia al resto d'Europa e per permettere di inquinare di meno. Nel contratto di governo c'è, giustamente, la qualità dell'aria e quindi il treno inquina meno del gasolio. Poi gli imprenditori e i pendolari spenderebbero di meno. Sicuramente si troverà un accordo con i Cinquestelle".



Banche, "ok la riflessione dei tecnici, ma il tempo è scaduto" - Sui rimborsi ai truffati delle Banche, Salvini ha detto che "dovevano partire ieri. È già passato troppo tempo. Abbiamo messo quasi due mesi fa un miliardo e mezzo a bilancio. Bene i tecnici che approfondiscono, studiano e riflettono però c'è un limite all'approfondimento perché la gente, giustamente, il mutuo lo deve pagare e non ha tempo".