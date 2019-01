Salvini parla della Sea Watch 3: "Una provocazione, disponibile ad aiutare ma non cambio idea sui porti"

Matteo Salvini ha annunciato con un video su Facebook che il tribunale dei Ministri di Catania intende procedere contro di lui per il caso Diciotti. "Ci riprovano", ha spiegato il vicepremier. "Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Non ho parole". Assieme a questo però, si somma anche la situazione della nave Sea Watch 3, alla quale Salvini non ha intenzione di cedere, e che potrebbe trasformarsi in un secondo caso Diciotti.



Intervistato da "Stasera Italia", in onda su Rete 4, il vicepremier ribadisce la propria posizione: "Si tratta di una provocazione. Siamo disposti a offrire tutto il supporto possibile, dal cibo all'assistenza sanitaria, ma in Italia si può entrare solo con il permesso. Non cambio idea. L'unico modo per salvare queste donne e questi bambini è metterli sugli aerei, se scappano davvero dalla guerra".