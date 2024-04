Salvini: "Non fare il ponte sarebbe un danno senza senso"

Matteo Salvini torna a parlare del ponte sullo Stretto.

"Per me l'importante è che parta e non farlo sarebbe un danno economico, sociale ed ambientale senza senso. Il ponte 15 anni fa non avrebbe risolto i problemi della Sicilia, oggi è l'anello di congiunzione che unisce i 30 miliardi di euro di cantieri aperti in Sicilia e gli altri 30 in Calabria", spiega il ministro delle Infrastrutture, sottolineando che "solo in Italia c'è un dibattito politico sulle opere pubbliche".