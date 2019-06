Salvini: non aumenteremo le tasse, su pensioni obiettivo è Quota 41

Le regole, i tagli e l'austerità "imposte dall'Europa negli ultimi dieci anni hanno causato l'aumento del debito e la disoccupazione in Italia". E' quanto afferma il vicepremier Matteo Salvini, sottolineando che la Commissione Ue "ci imporrebbe nuove tasse, ma è come dare a un malato degli schiaffi e non le vitamine". Il governo "non aumenterà di un centesimo nessuna tassa, l'obiettivo è Quota 41 sulle pensioni", aggiunge il leader della Lega.