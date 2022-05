Salvini: "Missione a Mosca? Non è certo che andrò"

Sulla questione del viaggio a Mosca, Salvini fa sapere di non avere certezze di andarci, "ci stiamo lavorando.

E si va se serve". "La richiesta di aprire i porti viene da più parti: bisogna insistere. Ci sono buone relazioni, rappresentiamo milioni di italiani", spiega il leader della Lega. "Per alcuni sarei già partito. Non è un viaggio di piacere: si va se serve. Non vado a nome del governo, do il mio mattoncino", spiega Salvini.