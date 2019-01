Salvini: "Le Ong tornano in mare e i migranti a morire"

"Una riflessione: tornano in mare davanti alla Libia le navi delle Ong, gli scafisti ricominciano i loro sporchi traffici e le persone tornano a morire. Ma il cattivo sono io. Mah...". Lo afferma su Facebook il vicepremier Matteo Salvini, ribadendo che "in Italia i porti erano e rimarranno chiusi. La difesa dei confini è costituzionalmente garantita e il ministro dell'Interno ci tiene che in Italia si entri chiedendo per favore e dicendo grazie".