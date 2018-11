Salvini: "L'Ue ci permetterà di fare ciò che è bene per l'Italia"

"Quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per gli italiani, quindi io sono convinto che l'Ue ci permetterà di fare ciò che è bene per l'Italia". Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, smentendo il ministro Savona secondo il quale "la situazione del Paese è grave". In Europa "io non faccio la voce grossa, rivendico il diritto degli italiani ad andare in pensione, lavorare e curarsi", ha aggiunto il ministro dell'Interno.