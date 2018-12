Salvini: "L'ambasciata italiana a Gerusalemme? Step by step"

"Sapete come la penso: step by step": così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha risposto ad una domanda del rappresentante della Comunità ebraica italiana, Leone Paserman, sul trasferimento dell'ambasciata italiana da Tel Aviv a Gerusalemme. Salvini ha quindi spiegato che "c'è un governo e devo ascoltare anche i partner"". Il leader leghista ha invece garantito che saranno "combattuti in ogni forma" antisemitismo e negazionismo.