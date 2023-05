Salvini: "Avremo Italia federale e premier eletto direttamente"

Matteo Salvini ha parlato delle principali riforme che vorrebbe portare a termine.

"L'obiettivo è arrivare a fine legislatura con un'Italia federale", ha detto il leader della Lega a Brescia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le amministrative. Inoltre, ha aggiunto il vicepremier, "i cittadini dovranno eleggere direttamente il presidente del Consiglio e la sua maggioranza di governo, e per cinque anni il voto dei cittadini non si tocca".