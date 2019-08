Salvini in crisi anche con Francesca? Colpa di un "tentatore" (che sui social gli mostra le corna)

Sembra non essere un buon periodo questo per Matteo Salvini: oltre alle grane politiche, starebbe affrontando una crisi molto più personale. La fidanzata Francesca Verdini lo avrebbe lasciato per volare tra le braccia di un tronista ed ex protagonista di Temptation Island, Rodolfo Salemi. Questo è il gossip che gira al momento sui social. Nessuna verifica anche se sui profili dei protagonisti nulla trapela.

Chi è Rodolfo Salemi - Ma chi sarebbe l'avversario amoroso di Matteo Salvini? Trentacinque anni, professione ufficiale informatore farmaceutico ma in realtà è un prezzemolino del piccolo schermo. Ha partecipato in qualità di corteggiatore alla trasmissione Uomini e Donne ma a causa di un incidente automobilistico ha dovuto rinunciare. E' poi sbarcato, sempre col ruolo di ammaliatore, all'edizione 2019 di Temptation Island. Insomma, il vizietto di rubare le donne agli altri sembra sia nel suo Dna.



Ma quanto c'è di vero in questo gossip? Difficile dirlo. Francesca Verdini ha da tempo messo il suo profilo in modalità privata, quindi nulla si sa. Salvini invece è in modalità "guerriglia politica", quindi parla di tutto fuorché della sua vita non pubblica. Salemi invece? Si "tagga" a Formentera con una immagine alquanto emblematica: su una spiaggia, con una bandiera italia e dei rami sulla testa che sembrano simboleggiare delle corna. Messaggio rivolto a qualcuno?