Salvini: "Elezioni no giochini, Mattarella è garanzia dei cittadini"

"Le elezioni sono meglio di qualsiasi giochino di Palazzo alla Monti e alla Renzi. La presenza e la garanzia di Mattarella sono di tutela e di valore per il popolo italiano". Lo ha detto Matteo Salvini in un incontro in Comune a Catania. "C'è una crisi - ha aggiunto il vicepremier leghista -, c'è una Manovra ambiziosa da fare in autunno e lasciamo passare il tempo? Vogliono fare un governo? Auguri, ma lo facciano in fretta".