Salvini dopo l'incontro con Draghi: "Restrizioni? Valuteremo settimana prossima"

Ansa

Il governo non prevede misure contro l'epidemia Covid tra mercoledì e giovedì. E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'incontro con Mario Draghi. "Leggevo che ci sarebbero state restrizioni, ma così non è. Valuteremo la settimana prossima in base ai dati", aggiunge. E sulle parole del presidente del Consiglio sul tema vaccini: "Ho sottolineato il mio rammarico, certe considerazioni sono ingenerose".