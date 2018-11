Salvini: "Carceri piene? Non esce nessuno, niente indulti"

"Carceri piene? Non si fa uscire nessuno, no svuotacarceri, no indulti!". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando del problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani. Il vicepremier ha quindi sottolineato che "ne costruiremo di nuove con i soldi risparmiati dalla riduzione degli sbarchi".