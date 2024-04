La Camera respinge la mozione di sfiducia contro Salvini | Il vicepremier: "Ennesima figuraccia della sinistra, avanti a lavorare"

Mozione di sfiducia anche nei confronti di Daniela Santanchè

Blindare due ministri senza dare altro spazio alle "tesi abbastanza infondate" delle opposizioni. Le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, hanno ben spiegato la mossa con cui la maggioranza ha deciso di invertire l'ordine dei lavori della Camera per arrivare subito in serata alla votazione sulla mozione di sfiducia a Matteo Salvini e poi, nella mattinata di giovedì, anche a quella su Daniela Santanchè. Appare scontata la bocciatura anche della seconda, anche se le due vicende hanno risvolti politici diversi. Pure all'interno dello stesso centrodestra. La situazione più spinosa, anche per Giorgia Meloni, riguarda il ministro del Turismo. Fra i deputati della maggioranza, nessuno ha dubbi che per la seconda volta verrà respinta la sfiducia, come il 26 luglio al Senato, quando votarono a favore solo M5s, Pd e Avs. Questa volta anche Azione ne chiede le dimissioni, alla luce di quanto emerso sulle società Visibilia, Bioera e Ki Group. "Santanchè ministra ha fallito e noi la contestiamo sul piano politico. Ma noi non usiamo le indagini per attaccarla", ha affermato Matteo Renzi. L'atmosfera di gelo intorno alla ministra di FdI è stata segnalata dalla discussione generale sulla mozione: Aula semi-deserta, ai banchi del governo è comparso solo il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini. La sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, ha esortato a non "usare a intermittenza" la separazione dei poteri, perché si "rischia di attribuire alla magistratura la funzione di comporre e scomporre i governi". Per giorni il centrodestra ha valutato l'ipotesi di far slittare il voto, sfruttando la congestione di provvedimenti alla Camera. A metà giornata si è decisa invece l'accelerazione. Nei prossimi giorni è attesa la chiusura dell'inchiesta su Visibilia per false comunicazioni sociali, e poi la Procura - a meno che Santanchè non chieda di farsi interrogare e dimostri il contrario - scaduti i venti giorni canonici, si avvia alla richiesta di rinvio a giudizio.