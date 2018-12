Salvini: "Anche Mattarella parla di sicurezza. Con noi l'Italia ha riconquistato i suoi confini"

Dopo il presidente della Repubblica, anche il vicepremier Matteo Salvini si è rivolto agli italiani con un messaggio su Facebook. Il leader della Lega ha sottolineato di essere contento "che anche Mattarella abbia cominciato il discorso parlando di sicurezza: dicevano che interessava solo alla Lega". Salvini ha quindi rivendicato che l'anno si chiude "con 100mila sbarchi in meno, migliaia di problemi in meno, tantissime vite salvate".

"Abbiamo dimostrato che volere è potere - ha ripreso -, perché l'Italia ha riconquistato i suoi confini. E tutto questo grazie a voi". Il ministro dell'Interno ha poi fatto riferimento al prossimo appuntamento elettorale, quello di primavera, dicendo: "Tra qualche mese c'è la battaglia delle battaglie, una di quelle che passano una volta ogni cento anni nella storia: a maggio con le europee possiamo portare la rivoluzione del sorriso in Europa".



E infine ha ringraziato "uno per uno i membri di questo governo perché stiamo mantenendo gli impegni. Questo è il governo della normalità, della concretezza, della coerenza, senza padrini e padroni. Non avevamo tanti amici nei salotti che contano prima e non li abbiamo adesso, semplicemente perché restituiamo dignità agli ultimi".