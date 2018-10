Salvini: a noi non interessa il condono, rispettiamo il contratto

"Alla Lega non interessa il condono". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini in una nota diffusa prima del Consiglio dei ministri. "Nel contratto - viene precisato - si parla di saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia solo per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e non è riuscito a pagare tutto. Manteniamo gli impegni, rispettiamo il contratto e aiutiamo gli italiani onesti, noi saremo felici e contenti".