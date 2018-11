Salvini a Di Maio: "Non ho niente da chiedere per Berlusconi"

Matteo Salvini non ha "niente da chiedere per Berlusconi". E' stato il vicepremier a precisarlo, replicando alle parole di Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera. Il leader pentastellato aveva detto infatti che "finché Salvini non mi chiederà nulla di Berlusconi, al governo andrà tutto bene". I giornalisti hanno dunque chiesto chiarimenti in merito sl segretario leghista mentre stava partecipando a un evento a Milano.