Salta l'incontro elettorale a Milano tra Salvini e Meloni | Nota ufficiale: "Nessun problema, solo un aereo in ritardo"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, e la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, non si sono incontrati all'evento di chiusura della campagna del centrodestra a Milano per Luca Bernardo. Salvini ha aspettato fino alle 11:15, ma poi ha lasciato la sala spiegando che avrebbe dovuto prendere un treno per Roma e ha assicurato che vedrà la leader di FdI venerdì all'evento unitario in programma a Roma, mentre Meloni ha avuto problemi con i voli.

"Nessuna polemica e zero tensioni: questa mattina non è stato possibile salutarci di persona per banali imprevisti con gli orari di aereo e treno, facilmente verificabili con una telefonata. Saremo insieme già venerdì a Roma". Lo dichiarano in una nota congiunta i leader di Lega e Fratelli d`Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"E' incredibile tuttavia - aggiungono - che, anche oggi, certi media scrivano bufale o riportino surreali ricostruzioni pur di non parlare delle proposte e dei progetti del centrodestra. Ma non importa: il centrodestra è compatto e lo ha dimostrato ancora una volta in queste elezioni amministrative, con candidati unitari in tutte le grandi città. A chi cerca divisioni e litigi consigliamo di guardare a sinistra", concludono Salvini e Meloni.

"Non sono riuscita ad arrivare in tempo ma ci tenevo ad esserci per ribadire il sostegno di Fratelli d'Italia a Luca Bernardo", ha poi spiegato direttamente Meloni. E ha aggiunto: "Siccome ho già visto che qualcuno sta facendo delle ricostruzioni surreali sul mio ritardo di questa mattina - ha poi detto ai giornalisti - vi prego cortesemente di andare a vedere a che ora doveva arrivare e a che ora è arrivato il volo che ho preso da Roma che mi avrebbe consentito se fosse arrivato in tempo di essere qui per le 11. Vi prego di non fare mistificazioni perché se non avessimo voluto fare un evento insieme banalmente non l'avremmo fatto. Se l'abbiamo fatto - ha concluso - è per confermare ancora una volta

una compattezza che il centrodestra ha sulla quale troppa stampa cerca delle mistificazioni senza senso ma purtroppo bisogna fare i conti con la realtà".