Salone del libro, cancellata la presentazione del volume di Vittorio Sgarbi | Salvini presente solo per il "firmacopie"

Vittorio Sgarbi è candidato alle prossime elezioni Europee da indipendente nelle liste di FdI. Per questo motivo, quindi, non potrà presentare il suo libro Michelangelo Stupore e paura, (edito da La nave di Teseo). Una decisione maldigerita da Sgarbi, che ha espresso il suo rammarico in una nota smentendo, comunque, una possibile censura.

Le parole del critico

"Mi rassicura la casa editrice - ha detto Sgarbi - che non si tratta di una censura personale (per la quale gridare contro il regime come Scurati), ma di una norma non scritta che prevede che chi è candidato alle elezioni in regime di par condicio non possa presentare un libro. Sembra strano, e lo è. Ma ben oltre l'assurdità, essendo il salone del libro a Torino e io candidato alle europee nel meridione d'Italia. Si dirà che il salone del libro è una manifestazione nazionale e quindi può determinare influenze e vantaggi politici anche per chi presenta un libro di storia dell'arte. Non ho mancato l'appuntamento torinese per 36 anni, e sono certo che in tanti anni avrò incrociato occasioni elettorali. È un momento triste per l'Italia perché sancisce dannose incompatibilità e, attraverso proibizioni e limitazioni, invece di garantire pari diritti, impone falsi doveri", ha concluso Vittorio Sgarbi.