Ilaria Salis, l'ipotesi dei domiciliari in ambasciata non è percorribile: "Sarebbe come scontarli in Italia"

L'ipotesi dei domiciliari in ambasciata

Ilaria Salis "è in detenzione in Ungheria, tutti auspichiamo che possa essere trasferita in Italia ai domiciliari, ma l'unica via è che vengano prima concessi in Ungheria", sull'opzione che la connazionale possa essere destinata ai domiciliari nei locali dell'ambasciata italiana a Budapest "ho già detto che ove i ministeri di Giustizia e dell'interno l'avallassero non mi opporrei, va pero' notato che offrire l'ambasciata non accresce di per sé la probabilità che l'istanza dei domiciliari venga accolta, perché equivarrebbe de facto alla concessione diretta dei domiciliari in Italia".