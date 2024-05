Rovazzi e il finto furto del cellulare, Sala: "Comportamento arrogante" 

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , commentando il caso del cantante che per promuovere il suo nuovo disco ha finto il furto del suo telefonino mentre filmava una diretta in pieno centro. "Voglio stigmatizzare - ha aggiunto - e cercare di dire a tutti i cittadini che così non si fa. Mi auguro che al di là del primo momento Rovazzi ci ripensi, perché difendersi e vantarsi, quasi fare il figo è veramente una cosa che non funziona". Ma il primo cittadino milanese non è il solo a essere infastidito. Duro anche Pierfrancesco Maran , assessore alla Casa, che minaccia di querelare il cantante.

Sala: "Non vanno sottovalutate queste cose" - "Ora, al di là di Rovazzi io credo che dobbiamo veramente fare una riflessione su che tipo di società vogliamo - ha aggiunto Giuseppe Sala a margine del conferimento del premio Campione dei City Angels -. Se noi vogliamo una società in cui, chi ha un minimo di visibilià, può permettersi di non rispettare le regole e gli altri poveri diavoli devono farlo, questa non è la società che voglio io, quella in cui voglio vivere". "Non vanno sottovalutate queste cose, perché vedo che c’è un degrado nel comportamento del senso civico che ovviamente è un rischio per la nostra comunità - ha concluso -. Qual è l'esempio che diamo ai nostri figli? Fai il furbo, mettiti in evidenza e sarai premiato con fama e soldi? È un esempio tristissimo".

Maran: "Potremmo denunciarti per danni di immagine" - "Ma che bella trovata Rovazzi!", ha scritto ironico sui social il consigliere Pd e assessore alla Casa Pierfrancesco Maran. "Anche noi milanesi potremmo avere un’idea divertente di marketing nel farti causa per danni di immagine e simulazione di reato. Anche perché troppi “vip” ultimamente si stanno facendo pubblicità simulando reati qua".