Rossi (Confindustria) a Salvini: ci ascolti e basta fare battute

"Salvini vive in un altro Paese. Noi parliamo, critichiamo e cerchiamo di fare il bene del nostro Paese. Non guardiamo solo agli interessi delle imprese ma di tutti". Alessio Rossi, vicepresidente di Confindustria e presidente dei Giovani industriali, risponde così al vicepremier Matteo Salvini. "E' bene che questo governo ascolti la voce degli imprenditori italiani senza fare battute. Oggi rappresentano delle istituzioni, non un partito", dice Rossi.