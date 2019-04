Patuanelli: "La Lega finge di non ricordare le scelte del passato" - Stefano Patuanelli ribadisce: "Hanno certamente dimenticato che quelli del 'patto della pajata', il centrodestra unito, nel 2008 in Parlamento votarono la legge sul debito di Roma Capitale, accollando a tutti gli italiani quel fardello. C'era anche la Lega, che evidentemente metteva da parte la propaganda di 'Roma ladrona'". Il capogruppo Cinque Stelle al Senato quindi spiega che, ora, "dopo una decina di anni di governi distratti è dovuto intervenire il MoVimento 5 Stelle per cancellare gli interessi bancari del debito, facendo così risparmiare 2,5 miliardi di euro a tutti gli italiani e ai romani. Non è la prima volta che la Lega finge di non ricordare le scelte che ha fatto nei governi del passato".



Lega: "A Roma amministratori incapaci" - Ad accendere la discussione erano stati i capigruppo della Lega in Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, dedicando parole dure agli "amministratori incapaci" del Comune di Roma: "Non ci sarà alcun regalo milionario per coprirli". I due parlamentari parlando della norma inserita dai pentastellati nel dl creascita, voluta dal sindaco Virginia Raggi, avevano sottolineato che "migliaia di altri Comuni italiani hanno gli stessi problemi e identici diritti. Roma è una città bellissima da troppo tempo trascurata e abbandonata: chi ha sbagliato paghi".



I deputati M5s: "Dalla Lega polemiche assurde" - "Non comprendiamo le polemiche di queste ore da parte della Lega sul superamento della gestione commissariale del debito storico di Roma. Invitiamo i colleghi a leggere con maggiore attenzione quanto contenuto nella norma inserita nel decreto crescita", avevano subito replicato in una nota i membri del M5s della Commissione Bilancio della Camera. "Non è stato fatto alcun regalo alla Capitale e neanche un centesimo in più delle tasse degli italiani sarà usato per ripagare il debito di Roma. È un'operazione a costo zero per le casse pubbliche e per i contribuenti", avevano osservato. "Certe polemiche prive di senso lasciamole al Pd e a chi ha mal governato in passato la Capitale, lasciando in eredità una situazione disastrosa a cui l'amministrazione Raggi sta ponendo rimedio in modo egregio. Stiamo mettendo fine a una gestione assurda che i cittadini romani hanno pagato in prima persona, con le addizionali Irpef più alte d'Italia. Grazie al nostro intervento la gestione commissariale verrà chiusa entro tre anni garantendo 2,5 miliardi di euro di risparmi ai romani. Ci teniamo a ricordare che il decreto Berlusconi del 2010 sul rinnovo della gestione commissariale venne votato proprio da loro", avevano concluso.