Roma, Gualtieri si ricandida a sindaco: "Continuiamo a cambiare e far crescere la città"

"Oggi c'è un grande capitale di fiducia: Roma può cambiare. E lo dico ufficialmente, siamo qua per questo: ho deciso di ricandidarmi per continuare a cambiare la città. Con al centro le persone". Lo ha detto il sindaco di Roberto Gualtieri, all'apertura della sua campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 2027, all'evento pubblico all'Auditorium della Conciliazione, con la coalizione che lo sosterrà. "La città mi ha cambiato e ha anche cambiato il mio rapporto con le persone", ha aggiunto il sindaco parlando della sua esperienza da primo cittadino.