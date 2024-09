Gualtieri: mi ricandido, per Roma servono 10 anni

Roberto Gualtieri si ricandida a sindaco di Roma. "Già l'ho detto: è normale. Per trasformare la città ci vuole un ciclo di almeno 10 anni, e la legge prevede due mandati. E' una prassi normale che i sindaci cerchino di proseguire il loro lavoro", ha detto a Rai3. "Abbiamo un progetto di trasformazione della città molto ambizioso - ha aggiunto - che si basa su un dato: bisogna smetterla con l'idea che Roma sia condannata alla mediocrità e non possa raggiungere la qualità dei servizi delle altre Capitali. Roma ha carte da giocare più di altre città: è verde, è meravigliosa per la sua storia e per la ricchezza del tessuto sociale".