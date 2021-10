Roma, Grillo a Raggi: "Se perdi non sparirai, sarai sempre nel M5s"

"Io ci sono per rimarcare la mia lealtà nei tuoi confronti. In qualsiasi modo possa andare questa elezione, io con le persone sono leale". Così Beppe Grillo in collegamento con la piazza di Roma dove Virginia Raggi chiude la campagna elettorale. "Tu non sparirai nel caso non vincessi la carica di sindaco, non sparerai dal Movimento, sei nel comitato dei garanti", ha aggiunto.