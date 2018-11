Roma, 1,1 miliardi di investimenti per opere e strade: ok a bilancio

La giunta Raggi, riunita in seduta straordinaria, in tarda serata ha approvato il bilancio previsionale. A quanto si apprende, il documento contiene un piano di investimenti triennale 2019-2021 da 1 miliardo e 120 milioni di euro: opere pubbliche, strade, trasporti, manutenzione urbana e delle scuole. "Un piano di investimenti espansivo per cambiare la città e rilanciare l'economia", fanno sapere dal Campidoglio.