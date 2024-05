Roccella contestata e costretta ad abbandonare gli Stati Generali della Natalità: "Questa è censura, sicura della solidarietà della sinistra"

Roccella: "Io censurata, certa della solidarietà della sinistra"

Commentando a caldo l'episodio con un post su Facebook, Roccella si è detta "certa che la segretaria del Pd Elly Schlein, tutta la sinistra, gli intellettuali - Antonio Scurati, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Chiara Valerio -, la 'grande stampa' e la 'stampa militante' che abbiamo visto in queste ore mobilitata in altre sedi, avranno parole inequivocabili di solidarietà". E ha definito "un atto di censura" quello che le ha "impedito di parlare agli Stati Generali organizzati dalla Fondazione per la Natalità, per svolgere il mio intervento e anche per rispondere ai contestatori-censori e interloquire con loro. Sono certa che i podisti della libertà e della democrazia non si faranno sfuggire questa occasione per dimostrare che l'evocazione del fascismo che non c'è, alla quale abbiamo assistito in queste settimane, non era solo una sceneggiata politica pronta a svanire di fronte alle censure vere".