La rissa alla Camera nei verbali derubricata a "disordini", l'opposizione chiede modifiche ma l'Aula le boccia: "Vergogna"

Donno (M5s): "Aggressione squadrista preoccupante" - "Sono preoccupato per quello che potrebbe succedere non solo in Parlamento ma anche fuori". Cosi' il deputato del M5s Leonardo Donno dopo la rissa alla Camera, definita "aggressione squadrista". "Vorrei capire quale fosse l'obiettivo finale di questa aggressione" ha aggiunto ringraziando i commessi parlamentari per il loro intervento. "Ho questo dolore al petto, ho fatto la Tac, tutti i controlli, e mi hanno dato tre giorni di prognosi, sarò a riposo". "Sono stato colpito allo sterno. Poi sono crollato per questo. Ovviamente so benissimo chi mi ha colpito. Ho rivisto anche le immagini per accertare il tutto. Non ho sentito una parola di presa di distanza di un esponente della maggioranza o del governo - conclude - . E questo quello che fa vergognare e fa indignare i cittadini".