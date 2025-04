Risarcimento vittime del ponte Morandi, Mattarella: legge discrimina unioni civili rispetto a matrimonio

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge cosiddetta "Ponte Morandi" ossia la norma sui "Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale", ma ha allegato alla sua firma una lettera ai presidenti delle Camere e alla presidente del Consiglio per segnalare "taluni punti che non appaiono in linea con principi e norme della Costituzione" in quanto da questi benefici vengono discriminate le vittime di incidenti di natura diversa e i figli di coppie non coniugate e unite civilmente. Il capo dello Stato rivolge quindi "al Parlamento e al Governo l'invito a considerare con attenzione i predetti rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi". Nell'articolo 2 della legge si parla infatti di risarcimento ai "figli, in mancanza del coniuge superstite". Mattarella invita a interpretare la legge in modo che beneficiari dell'elargizione siano tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili. Il presidente invita dunque le Camere a valutare interventi "integrativi e correttivi".